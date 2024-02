Passeggera muore durante la crociera: il giallo del video rimosso dai social

13 febbraio 2024 a

Era partita da Miami il 10 dicembre scorso per una crociera Royal Caribbean che l'avrebbe tenuta lontana da casa per nove mesi facendogli scoprire il mondo, ma l'anziana viaggiatrice a casa non ci tornerà mai perché è morta a bordo della Serenade of the Seas. Una storia assolutamente triste, ma non è questo che ha scatenato le polemiche sui social. Ciò che sta facendo rumore è il video che un'altra turista ha pubblicato su Tik Tok con il quale ha annunciato la macabra scoperta macabra e che subito dopo è stato rimosso.

La signora Adita - questo il nome della passeggera che ha rivelato il decesso della donna - ha esordito sul social annunciando "Alcune notizie tristi". Poi ha scritto: "Abbiamo avuto la nostra prima morte sulla Ultimate World Cruise. Una signora è morta la scorsa notte. Era una signora anziana, e il motivo per cui lo so è perché stavo venendo nella mia stanza quando stavano portando fuori il corpo. È stato molto, molto triste per me perché ero lì a guardare. Penso che probabilmente è stato un attacco di cuore. Ma non ho molte notizie se non che è stata una paziente anziana, o ospite, che è morta".

Da parte sua la Royal Caribbean ha rilasciato una asettica dichiarazione sostenendo che "un ospite che naviga a bordo della Serenade of the Seas è tristemente scomparso. Stiamo fornendo attivamente supporto e assistenza ai propri cari dell'ospite in questo momento. Per la privacy dell'ospite e della sua famiglia, non abbiamo altro da condividere in questo momento". Il viaggio, iniziato in Asia-Pacifico continuerà in Medio Oriente, nel Mediterraneo e in Europa, per terminare il 10 settembre 2024. Val la pena ricordare che a fine novembre 2023 un 16enne è morto dopo essere precipitato dal balcone della nave "Allure of the Seas" della Royal Caribbean, in circostanze ancora da chiarire.