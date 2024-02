Harry e Meghan? Questi ci prendono in giro: ecco come viaggiano

14 febbraio 2024 a

Fanno tanto gli ambientalisti, quelli impegnati per il pianeta ma il principe Harry e sua moglie Meghan Markle di green hanno ben poco. Ora i due ribelli della famiglia reale sono finiti al centro delle polemiche perché sono atterrati in Canada con un bel jet privato per assistere agli Invictus Games del 2025 a Vancouver.

Come riporta il Messaggero che cita il tabloid Daily Mail, l'aereo privato della coppia è decollato da Santa Barbara, l’aeroporto più vicino alla loro casa a Montecito, ed è atterrato a Vancouver dove è rimasto fermo per circa 39 minuti prima decollare nuovamente per Victoria, dove è atterrato alle 12:47. "La seconda tratta ad alto consumo di carburante verso l'isola di Vancouver è durata 15 minuti e ha coperto una distanza di soli 63 chilometri nautici", si legge.

Già lo scorso ottobre, i duchi di Sussex "furono accusati di ipocrisia dopo aver volato privatamente su un’isola dei Caraibi pochi giorni dopo aver partecipato a una conferenza sugli impatti del cambiamento climatico a New York. Si stima che il famigerato viaggio ai Caraibi abbia provocato circa 9,6 tonnellate di emissioni di CO2, di gran lunga superiori all’impronta di carbonio se la coppia avesse viaggiato su un volo commerciale".

"Se devo volare con aereo privato allora mi accerterò, come ho sempre fatto in precedenza e come continuo ad assicurarmi di fare, di bilanciare l'impatto che ho... Ho sempre compensato le mie emissioni di anidride carbonica", si era giustificato Harry.

Il piccolo Cessna 680 Citation Sovereign da 12 posti ha un valore stimato di circa 6milioni e trecentomila euro. È stato allestito come un salotto: "ampie poltrone di pelle, luci soffuse, finiture in radica, comodi tavolini per mangiare o lavorare e una grande sala da bagno. Ogni volta che la coppia deve volare, l’equipaggio pensa a tutto per rendere il più confortevole possibile in viaggio: vasi di fiori freschi abbelliscono l’abitacolo e poi il cibo preferito dalla coppia e dai piccoli Archie e Lilibet, i bambini, e naturalmente il migliore vino sul mercato".