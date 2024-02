Kate Middleton, indiscrezioni pesanti: "Convalescenza lunga nove mesi"

12 febbraio 2024 a

a

a

Kate Middleton è in ripresa dopo l'operazione all'addome che ha subito nei giorni scorsi alla London Clinic. Kensington Palace ha fatto sapere in una nota che la principessa del Galles potrà tornare agli impegni pubblici solo dopo Pasqua. Solo che adesso le voci parlano addirittura di una degenza di nove mesi. Cosa che, se confermata, costringerebbe la Middleton al riposto almeno fino alla fine dell'estate. Stando a quanto trapelato finora dalla stampa inglese, la moglie del principe William avrebbe trascorso questi ultimi giorni nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, insieme al marito e ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

Non si sa bene che tipo di operazione abbia subito la principessa. La nota ufficiale di Palazzo non ha fornito molti dettagli. Anche se l'ipotesi più diffusa è quella di diverticolite acuta. A seguito dell'intervento, risalente al 16 gennaio scorso, la Middleton è rimasta per circa due settimane in ospedale. Poi le dimissioni, con riposo obbligatorio. Nel corso della permanenza di Kate alla London Clinic, solo William è andato a trovare sua moglie. I loro tre figli, invece, avrebbero salutato la loro mamma solo attraverso delle videochiamate.

La clamorosa fuga di Kate Middleton sorprende il Regno Unito: dove si trova ora

Quello che la famiglia reale sta affrontando adesso è un momento piuttosto delicato. Come Kate, infatti, anche re Carlo ha subito un'operazione, ma alla prostata. E non è finita qui. Perché nei giorni successivi all'intervento, il sovrano ha fatto sapere di aver ricevuto una diagnosi di cancro, senza però scendere in ulteriori dettagli.