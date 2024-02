Re Carlo cancella tutti gli impegni, "fermo a tempo indeterminato"

12 febbraio 2024 a

Gli impegni ufficiali di Carlo III, dopo la diagnosi di cancro, sono stati sospesi a tempo indefinito ma non per questo il sovrano si è chiuso in casa. Anzi. Ieri mattina, domenica, il Re è stato è stato avvistato mentre passeggiava tranquillamente nella natura invernale della tenuta reale di Sandringham a braccetto con la regina Camilla. Stava andando a messa nella chiesa di St. Mary Magdalene e non si è sottratto a un saluto a distanza e a un sorriso ai fotografi e ai sudditi che lo hanno intercettato prima di essere accolto dal rettore della chiesa, il reverendo Paul Williaams.

La nuova normalità di Carlo III passa anche da queste apparizioni in Chiesa: è la seconda volta che il re viene immortalato a messa. Ma anche dalla routine di workout che ha adottato da tempo. Come riporta il Mirror, il Re, 75 anni, segue l'allenamento adottato dai piloti militari che si chiama 5XB ed è stata creata per la Royal Canadian Air Force alla fine degli anni Cinquanta. Nata da un'idea di Bill Orban, che ha pensato il piano per aiutare i militari a restare in forma fisica ottimale dedicando un tempo minimo all'allenamento, prevede stretching, esercizi per addominali e dorsali, piegamenti sulle braccia, corsa e salti. Undici minuti di attività intensa da ripetere due volte al giorno garantiscono risultati eccellenti.

Pare che anche suo padre, il principe Filippo, ne fosse appassionato e che l'abbia seguita fino agli ultimi giorni. Per ora re Carlo si asterrà comunque da qualsiasi impegno istituzionale e pubblico, con una ripartizione del carico fra la moglie Camilla e il figlio ed erede al trono William, che gestisce l'agenda degli appuntamenti da Windsor, pure lui senza il supporto della consorte, la principessa Kate.

