Vladimir Putin: "Perché Joe Biden è meglio di Trump"

15 febbraio 2024 a

a

a

Strano endorsement quello di Vladimir Putin. Il capo del Cremlino si è detto pronto a collaborare con qualsiasi presidente degli Stati Uniti eletto dal popolo americano, ma preferibilmente con Joe Biden. Lo ha affermato il presidente russo in una intervista al giornalista Pavel Zarubin della tv Rossiya-1, ripresa dalla Tass. Vladimir Putin ha trattato vari argomenti, dalla corsa alla Casa Bianca, alla guerra in Ucraina, fino al suo recente e lungo colloquio con il giornalista americano Tucker Carlson.

Durante l'intervista, alla domanda su quale candidato, tra quello attuale e Donald Trump, sia migliore per la Russia come presidente degli Stati Uniti, Vladimir Putin ha risposto senza esitazioni: "Biden". "È una persona che ha più esperienza ed è prevedibile, è un politico della vecchia scuola", ha spiegato il leader russo.

"Armi nucleari nello spazio, cosa c'è dietro": Cremlino-Usa, lo scambio di accuse spaventa il mondo

Il candidato dei Repubblicani ed ex presidente Usa Trump, invece, è stato definito "un politico non sistemico", che "ha la sua propria opinione su come gli Stati Uniti dovrebbero sviluppare le relazioni con i loro alleati". E a proposito di alleati, il capo del Cremlino ha parlato anche della Nato. "Credo che non serva più a nulla, non ha senso. C'è solo un punto: è un strumento della politica estera statunitense".

In ogni caso, ha concluso Vladimir Putin, "lavoreremo con qualsiasi presidente nel quale avrà fiducia il popolo americano".