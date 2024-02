Ucraina in ginocchio: "La Russia avanza sui suoi cadaveri". Annunciato il ritiro da Avdiivka

17 febbraio 2024 a

a

a

L'Ucraina è in ginocchio. Senza munizioni e sopraffatte dall'armata russa, le Forze armate di Kiev si sono ritirate da Avdiivka, nella regione sud orientale di Donetsk, per evitare l'accerchiamento e per preservare la vita e la salute dei militari. Lo ha riferito il comandante in capo delle Forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi sulla sua pagina Facebook. "Data la situazione operativa intorno ad Avdiivka, con l'obiettivo di evitare l'accerchiamento e preservare la vita e la salute dei militari, ho deciso di ritirare le nostre unità dalla città e spostarci in difesa su linee più favorevoli", ha detto Sirskyi.

Secondo il generale, i militari ucraini hanno adempiuto con dignità ai loro doveri militari, hanno fatto tutto il possibile per distruggere le principali unità belliche russe e hanno causato al nemico perdite significative in termini di manodopera e attrezzature. "Stiamo adottando misure per stabilizzare la situazione e mantenere le nostre posizioni. La vita dei militari è la questione più importante. Riconquisteremo comunque Avdiivka", ha aggiunto il generale.

Oleksandr Tarnavskyi, comandante del gruppo operativo-strategico "Tavria" schierato sinora in prima linea ad Avdiivka, ha dichiarato che, in conformità con l'ordine ricevuto, le sue truppe hanno lasciato la città. "In una situazione in cui il nemico avanza sui cadaveri dei suoi stessi militari, con un vantaggio di dieci a uno in termini di proiettili d'artiglieria a disposizione e sotto costante bombardamento, questa è l'unica decisione possibile", ha detto Tarnavskyi.

Il personale si è ritirato in ordine e i militari ucraini hanno assunto la difesa delle nuove postazioni designate dallo Stato maggiore. L'offensiva delle Forze armate russe contro Avdiivka è iniziata lo scorso ottobre. Nelle ultime settimane, è diventato sempre più evidente il vantaggio in termini numerici e di dotazione di armamenti dei russi che ha consentito loro di avanzare progressivamente all'interno della città.