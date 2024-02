Re Carlo, rottura insanabile con Harry: "In nessun modo e in nessuna forma"

19 febbraio 2024 a

Harry di nuovo a Londra con incarichi reali? Voci di questo tipo si sono rincorse sempre di più negli ultimi giorni. In realtà, però, non ci sarebbe nulla di vero. Anzi. Secondo fonti di palazzo citate dal Daily Mail, "la ferma opinione" di re Carlo è che il suo secondogenito non possa tornare a rappresentare la royal family "in nessun modo e in nessuna forma". Padre e figlio si sono incontrati qualche giorno fa a Londra, dopo che Buckingham Palace aveva fatto sapere in una nota di una diagnosi di cancro al sovrano.

L'incontro tra Carlo e Harry sarebbe stato "caloroso" ma non nasconderebbe nulla di più. Il fatto che il sovrano voglia ricucire con Harry non significa che intenda fare un passo indietro rispetto a quanto deciso da sua madre, la Regina Elisabetta II, nel "summit di Sandrigham" nel gennaio 2020. All'epoca la sovrana stabilì che Harry non poteva essere "working royal" a metà: o era dentro o era fuori. "Il re e Harry si sono parlati? Sì. Questo significa un ritorno all'ovile, perlomeno su base temporanea? No", ha rivelato al tabloid una fonte vicino al Palazzo.

Per quanto riguarda le condizioni di salute del re, quest'ultimo è stato visto ieri, domenica 19 febbraio, mentre andava a piedi alla chiesa di Sandrigham insieme alla regina Camilla. Ai sudditi lì presenti è apparso di buon umore. Secondo i tabloid inglesi, inoltre, Carlo III non avrebbe intenzione di trasferire troppi compiti pubblici ad altri membri della famiglia.