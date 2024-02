Re Carlo, Harry fa tremare la Gran Bretagna: "Come sta papà? Non posso dire questa cosa"

18 febbraio 2024 a

Il principe Harry scatena il panico a Londra. Dopo le voci di un suo riavvicinamento con la Royal Family, un'intervista del principe alimenta sospetti e malelingue sulla salute di Re Carlo. In un colloquio con un cronista di "Good Morning America", la popolarissima trasmissione della Abc, Harry si è lasciato sfuggire una frase inquietante. Alla domada secca "come sta papà?", la risposta è stata davvero tenebrosa: "Non posso dirtelo. È top secret".

A questo punto il cronista ribatte: "Veramente?". La risposta di Harry non lascia spazio a dubbi: "È un segreto". Poi lo stesso Harry ha aggiunto: "Non appena me l’ha detto sono salito sul primo aereo in partenza per Londra e l’ho incontrato. Sono grato per avermi ricevuto e per aver potuto passare del tempo con lui", ha sottolineato. Insomma quel "top secret" ha immediatamente scatenato i social Usa e anche quelli alle latitudini di Londra.

Harry sa qualcosa che i sudditi non sanno? In effetti sulle condizioni di Re Carlo (ma anche su quelle di Kate) c'è il massimo riserbo. E un silenzio prolungato da parte del sovrano potrebbe dare spazio a speculazioni sulla sua salute. Insomma l'intervista di Harry ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. Intanto da Londra giungono voci di un Harry pronto a riprendere il suo posto nella famiglia Reale per adiempiere ai suoi doveri reali. Un altro dettaglio che preoccupato e non poco i sudditi britannici. Tira aria di abdicazione in favore di William? Harry a quel punto diventerebbe indispensabile per gli impegni ufficiali.