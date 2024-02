Gaza, il principe William rompe il protocollo: "Troppi morti"

20 febbraio 2024 a

"Troppe persone sono state uccise": il principe William rompe il protocollo reale e parla della guerra in corso in Medio Oriente tra Hamas e Israele. Il futuro re d'Inghilterra si è anche augurato che i combattimenti finiscano "il più presto possibile". La sua speranza è "che si possa trovare un futuro migliore e mi rifiuto di rinunciarvi".

"Rimango profondamente preoccupato per il terribile costo umano del conflitto in Medio Oriente dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre - ha affermato il principe nella sua dichiarazione -. Io, come tanti altri, voglio vedere la fine dei combattimenti il ​​più presto possibile. C'è un disperato bisogno di un maggiore sostegno umanitario a Gaza. È fondamentale che arrivino gli aiuti e che gli ostaggi vengano rilasciati. A volte è solo di fronte alla vastità della sofferenza umana che si capisce l'importanza di una pace permanente. Anche nell'ora più buia non dobbiamo soccombere al consiglio della disperazione". La sua dichiarazione, in ogni caso, ha colpito tutti perché è raro che i membri della famiglia reale facciano commenti pubblici su questioni così controverse.

Il primogenito di re Carlo ha rilasciato questa dichiarazione dopo che è emersa la sua disponibilità a svolgere una serie di impegni volti a sostenere le persone colpite dal conflitto in corso. Nei prossimi giorni, infatti, William incontrerà gli enti di beneficenza del Regno Unito che forniscono sostegno umanitario nella regione e verrà informato sulle condizioni affrontate da coloro che lavorano sul campo.