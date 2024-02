Swiss Air, terrore in aereo: "Fuoriuscita di materiale radioattivo"

20 febbraio 2024 a

La fuoriuscita di materiale radioattivo ha scatenato il panico a bordo di un aereo della compagnia Swiss Air proveniente da Zurigo. Per fortuna, però, l'episodio si è concluso solo col grande spavento dei passeggeri coinvolti e nulla di più. Subito, è stato applicato il protocollo di sicurezza previsto in casi del genere. E alla fine, il mezzo è atterrato all'aeroporto Josep Tarradellas Barcellona-El Prat. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la sostanza sarebbe fuoriuscita da una valigia contenente forniture mediche e depositata nella stiva dell'aereo.

L'episodio risale alla mattinata di oggi, martedì 20 febbraio. Mentre lo staff dell'aeroporto spagnolo è stato chiamato a intervenire intorno alle 10.20. A quel punto l'aereo è stato isolato, poi sono arrivate sul posto le squadre per le emergenze aeree e gli specialisti in radiologia. Per precauzione, mentre si cercava di capire cosa fosse successo, alcune zone dell'aeroporto spagnolo sono state interdette ai passeggeri. Mentre i cinque operai che si trovavano vicino alla valigia al momento della scoperta sono stati portati in ospedale per accertamenti.

In un primo momento dopo la segnalazione, i 134 passeggeri e i 5 membri dell'equipaggio del volo sono stati costretti a rimanere a bordo, poi è avvenuto lo sbarco e infine l'isolamento in una stanza dell'aeroporto. Nessuno di loro, però, avrebbe riportato delle conseguenze. Lo ha confermato la portavoce del governo della Catalogna, Patricia Plaja. Alla fine, dopo che gli esperti hanno accertato l'inesistenza di rischi per la loro salute, i passeggeri e l'equipaggio sono stati lasciati liberi di uscire. Intanto, sarebbero in corso delle analisi sul materiale fuoriuscito dalla valigia, come da protocollo previsto per casi di questo tipo.