Giorgia Meloni a Kiev: "Qui il simbolo del fallimento di Vladimir Putin"

Viaggio in Ucraina per Giorgia Meloni nel giorno del secondo anniversario dall'inizio della guerra, dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Il premier atterra all'aeroporto di Antonov-Hostomel di Kiev, dove prende parte alla cerimonia di consegna delle onorificenze ai difensori dello scalo. Presenti il premier ucraino, Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e i primi ministri di Belgio e Canada, Alexander De Croo e Justin Trudeau.

"Questo posto è il simbolo del fallimento di Mosca e dell'orgoglio dell'Ucraina, qui i piani di Vladimir Putin sono stati fermati, ci ricorda che c'è qualcosa di più forte di missili e guerra, l'amore per la terra e la libertà", ha premesso Meloni. E ancora: "Questa terra è un pezzo della nostra casa e noi faremo la nostra parte per difenderla".

L'aeroporto Antonov di Hostomel si trova a 25 chilometri a nord-ovest di Kiev e a due chilometri a nord-ovest del villaggio di Gostomel. L'aeroporto fu uno dei primi obiettivi della offensiva russa, poche ore dopo l'attacco delle forze di Mosca alla capitale ucraina, esattamente due anni fa. La battaglia dell'aeroporto, iniziata il 24 febbraio 2022, durò a intermittenza fino al 27 febbraio. La presa dell'aeroporto serviva ai russi come testa di ponte aereo per la conquista di Kiev, le forze di Mosca contavano di far atterrare le squadre di paracadutisti e veicoli corazzati leggeri utilizzando aerei cargo.

Durante la battaglia, la Guardia nazionale ucraina danneggiò la pista, non permettendo agli aerei russi di trasportare i propri uomini e mezzi. Il 25 febbraio le forze di terra russe provenienti dalla Bielorussia occuparono l'aeroporto, che era però ormai inutilizzabile. Le forze di difesa ucraine liberarono l'aeroporto il 2 aprile 2022. Nei combattimenti, l'aereo più grande del mondo, l'AN-225 "Mriya", parcheggiato nell'hangar, venne distrutto. Il suo restauro costerà oltre 3 miliardi di dollari e richiederà molto tempo per essere rimesso in funzione. L'aereo era stato utilizzato per trasportare i vaccini contro il Covid.