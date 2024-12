Pier Silvio Berlusconi, i dubbi sul futuro di Myrta Merlino: "L'ho vista settimana scorsa, cosa dobbiamo capire"

12 dicembre 2024 a

a

a

Myrta Merlino è confermata. Lo assicura Pier Silvio Berlusconi in occasione di un incontro con la stampa negli studi di Cologno Monzese. Come ricordato dall'ad di Mediaset, la giornalista "è venuta per fare un'altra cosa, poi ci siamo trovati a cambiare. Le abbiamo chiesto di fare Pomeriggio Cinque, l'ha fatto per due anni". I due si sono incontrati di recente: "Io l'ho vista settimana scorsa e le ho detto che sta facendo un ottimo lavoro", precisa Berlusconi prima di ricordare che "lei non aveva in testa quel tipo di impegno e nemmeno quel tipo di prodotto, così largo su tutto, anche su cronaca e costume".

E i risultati non deludono, al punto che l'ad del Biscione si dice "contento": "È confermata in Mediaset, si sta impegnando veramente tanto, è un'ottima professionista. Vogliamo anche capire che cosa voglia fare lei, Pomeriggio Cinque o altro". Oltre a Merlino arrivano altre due conferme: quella di Federica Panicucci e Barbara Palombelli.

"Non ci sarò". Myrta Merlino sostituita da Simona Branchetti: cosa è successo |

Ma le conferme non arrivano solo in ambito televisivo. Dopo il tam tam su una possibile discesa in campo, l'ad di Mediaset nega tutto: "Al di là del fatto che io non ho nessuna intenzione, che cosa potrei fare io non lo so, ma l'Italia a oggi ha un governo stabile e secondo me soprattutto guardandosi intorno, pensiamo a quello che sta succedendo in Francia e in Germania, sta facendo bene in un momento molto complicato, provando a fare il meglio possibile". D'altronde, anche per quanto riguarda Mediaset, "siamo in un momento bello dal punto di vista dei risultati soprattutto in Italia, ma molto complicato e cruciale dal punto di vista dello sviluppo. Io rimango qua e amo questa azienda e tutte le persone che ci lavorano".