Baba Vanga, la più agghiacciante delle profezie: "Appena la Siria cadrà", è arrivata l'ora

Baba Vanga colpisce ancora. La "Nostradamus dei Balcani" è tonata a far parlare di sé dopo i recenti tumulti in Siria. In particolare, alcuni attenti osservatori hanno preso in considerazione la conquista di Aleppo da parte dei ribelli e così le predizioni della mistica bulgara sono tornate a far discutere.

Secondo i suoi seguaci, Baba Vanga avrebbe previsto un cambiamento consistente in Siria, dato che avrebbe affermato: "Non appena la Siria cadrà, aspettatevi una grande guerra tra Occidente e Oriente". Si fa così strada l'ipotesi di una Terza Guerra Mondiale, con ancora una volta l'Europa al centro del conflitto. La mistica avrebbe inoltre menzionato il presidente russo Vladimir Putin, predicendo che la Russia emergerà vittoriosa da una guerra mondiale e che dominerà il panorama geopolitico globale. Affermazioni, per quanto criptiche, hanno spinto molti a temere che il 2025 potrebbe davvero segnare l’inizio di un’era oscura per l’umanità.

Baba Venga è nata nel 1911 in un piccolo villaggio della Bulgaria. A soli 12 anni divenne cieca a causa di una malattia. Col passare del tempo, è diventata una veggente stimata da milioni di seguagi. Secondo i suoi sostenitori, le sue previsioni si avvererebbero con un tasso di accuratezza dell'85%. Tra le sue visioni più celebri si trovano la caduta delle Torri Gemelle e lo tsunami del 2004.