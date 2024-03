McDonald's, caso senza precedenti: chiusure a raffica in tutto il mondo

15 marzo 2024 a

Guai per McDonald's: la catena mondiale di fast food è stata colpita da un guasto ai suoi sistemi in ben quattro Paesi, Australia, Giappone, Hong Kong e Regno Unito. Lì i negozi sono stati costretti a chiudere mentre gli ordini online sono stati sospesi. "Molti negozi in tutto il paese hanno temporaneamente sospeso le operazioni", ha scritto l'account McDonald's Japan su X. In precedenza aveva fatto sapere dell'esistenza di "un guasto del sistema".

Stessa situazione in tutta l'Australia, come riferito dalla CNN 9 News. "Siamo a conoscenza di un'interruzione tecnologica che sta attualmente colpendo i nostri ristoranti a livello nazionale e stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile", ha detto alla Cnn un portavoce della nota catena in Australia. McDonald's Hong Kong, invece, su Facebook ha dichiarato: "A causa di un guasto del sistema informatico, i chioschi mobili per le ordinazioni e le auto-ordinazioni non funzionano. Si prega di ordinare direttamente al bancone del ristorante".

In ogni caso, l'azienda ha escluso che l’incidente possa essere correlato a un cyberattacco e ha fatto sapere che il problema è risolto quasi ovunque, aggiungendo che l'interruzione del funzionamento del sistema informatico sarebbe stata causata da un fornitore di tecnologia terzo. "L'affidabilità e la stabilità della nostra tecnologia sono una priorità e so quanto possa essere frustrante quando si verificano delle interruzioni - si legge nel comunicato firmato da Brian Rice, global chief information officer dell'azienda - capisco che questo abbia un impatto su di voi, sui vostri team di ristoranti e sui nostri clienti. Quello che è successo oggi è stata un'eccezione alla norma e stiamo lavorando con assoluta urgenza per risolverlo. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e ci scusiamo sinceramente per i disagi che abbiamo causato".