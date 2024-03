Kate Middleton, "come ha scritto il testo del video": la rivelazione dell'amico sotto anonimato

24 marzo 2024 a

Il video con cui Kate Middleton ha rivelato di avere un cancro è stato reso pubblico al mondo venerdì sera. Video che, si è appreso, la principessa aveva scritto due giorni prima, attendendo però il weekend affinché non diventasse di pubblico dominio con i figli a scuola.

La moglie di William, dopo lo scandalo della foto ritoccata e dopo mesi di attenzioni ossessive e voci fuori controllo, con un atto di coraggio ha rivelato cosa sta attraversando. Una mossa dolorosa, ma necessaria anche per tacitare le innumerevoli indiscrezioni, spesso orribili, che riguardavano lei e la sua famiglia.

Ma di quel video per ovvie ragioni si continua a parlare. E tantissimo. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, filtrano nuovi particolari. Alcuni di questi sono stati pubblicati dal Sunday Times, che cita un amico della principessa, il quale sotto anonimato rivela che l'intero discorso pronunciato nel video è stato scritto da Kate Middleton in persona e "molto rapidamente", il tutto con "l'obiettivo di spegnere ulteriori pettegolezzi e speculazioni sulla sua salute".

Insomma, anche in questo caso Kate Middleton decide di gestire il tutto in prima persona, così come si era assunta tutte le responsabilità per la vicenda della foto ritoccata. In ogni caso, la medesima fonte rivela sempre al Sunday Times che la principessa, con quel video, tiene molto anche a dare un messaggio di speranza a chi, proprio come lei, sta affrontando la battaglia contro un tumore.