Fentanyl, la mano di Pechino dietro ai milioni di morti: perché l'emergenza è globale

Il Fentanyl è la nuova frontiera delle droghe sintetiche, una sostanza che sta provocando la morte di milioni di persone in tutto il mondo. Un nuovo prodotto con costi di produzione bassissimi e, essendo inodore e insapore, pressoché impossibile da individuare nelle lunghe tratte della droga.



1) Cosa è il Fentanyl?

È un oppioide sintetico il cui consumo è decollato durante la pandemia di Covid, che uccide sempre più gente negli Usa in Canada, che rafforza i cartelli messicani, e che è prodotto a partire da precursori chimici made in China il cui export il governo di Xi non sembra avere troppa intenzione di mettere sotto controllo.



2) Qual è l’effetto del Fentanyl?

Originariamente sviluppato per soddisfare la necessità di antidolorifici più forti e utilizzato negli ospedali per le procedure chirurgiche, il Fentanyl è diventato un ingrediente economico e abbondante nel traffico illegale di droga, spesso utilizzato per rafforzare o espandere le scorte di altre droghe illecite. Fino a 100 volte più potente della morfina nella sua forma di prescrizione e 50 volte più potente dell'eroina, il Fentanyl può provocare una overdose fatale con soli due milligrammi, equivalenti a pochi granelli di sale.

3) Quante sono le vittime del Fentanyl?

Nel 2021 80.000 negli Stati Uniti e più di 8.000 in Canada; nel 2022 70.000 negli Stati Uniti.Tra 2016 e 2021 i decessi sono triplicati, e negli Stati Uniti il Fentanyl è ormai la principale causa di morte per le persone di età compresa trai 18 e i 49 anni. Le donne rappresentano il 30% di tutti i decessi per overdose. Anne Milgram, capo della Drug Enforcement Administration (Dea) degli Stati Uniti, ha descritto il Fentanyl come «la più letale minaccia di droga che la nostra nazione abbia mai incontrato».



4) Quali sono le rotte preferite dai trafficanti di Fentanyl?

Secondo la Drug Enforcement Administration (Dea), la gran parte del Fentanyl illecito viene prodotto all'estero e contrabbandato negli Stati Uniti attraverso il Messico. Ad aprile, i rappresentanti dei governi degli Stati Uniti e del Messico si sono impegnati a lavorare insieme per affrontare la catena di approvvigionamento del Fentanyl, compresi i suoi componenti chimici. Ma quelle sostanze chimiche sono disponibili a livello globale e molti esperti ritengono che gli enormi guadagni derivanti dal commercio rendano probabile che un giro di vite in un posto porterà solo a nuove fonti di approvvigionamento. Nel 2019, la Cina si è mossa per dichiarare il Fentanyl e i suoi precursori chimici sostanze controllate per volere dell’allora presidente Donald Trump, ma il cambiamento ha semplicemente finito per deviare una parte maggiore del commercio attraverso il Messico.



5) Come si è arrivati all’attuale crisi?

Secondo le autorità sanitarie statunitensi, si è sviluppata in tre ondate. Nel 1996 Purdue Pharma ha introdotto OxyContin, una forma di ossicodone, come alternativa più sicura agli oppioidi esistenti; nel 2001 le sue vendite annuali erano salite alle stelle a 1 miliardo di dollari. Nel 2007, Purdue ha pagato 600 milioni di dollari di sanzioni per aver descritto il prodotto come meno creatore di dipendenza rispetto ad altri antidolorifici. Nel 2010, ha rilasciato una versione riformulata che era più difficile da schiacciare o dissolvere, come hanno fatto molti utenti per sostituire l'effetto desiderato con uno sballo istantaneo. Alcuni dipendenti da antidolorifici legali hanno iniziato a usare l’eroina, innescando un aumento del loro uso. Nel corso del tempo, gli spacciatori hanno iniziato ad aggiungere Fentanyl più economico all’eroina, quindi hanno iniziato a vendere il fentanyl da solo: a volte mescolato con materiali inerti come farina o bicarbonato di sodio. Mescolata al Fentanyl, la xilazina produce letargia, svenimento e piaghe della pelle.



6) Qual è il ruolo della xilazina?

Può deprimere in modo letale la respirazione e la pressione sanguigna. Restringe anche i vasi sanguigni, creando bassi livelli di ossigeno che possono peggiorare le lesioni, portando talvolta alla perdita degli arti. Poiché non è un oppioide, i trattamenti di emergenza somministrati per overdose di eroina o Fentanyl, come il naloxone, non funzionano con la xilazina. Il sedativo, che costa una piccola frazione di quello che fa il Fentanyl all’ingrosso, non è una sostanza controllata e può essere facilmente acquistato attraverso siti web che non verificano la necessità veterinaria del prodotto, ha osservato la Dea in un rapporto del 2022. Mentre i prezzi all'ingrosso negli Stati Uniti per un chilogrammo di eroina o Fentanyl ammontano a decine di migliaia di dollari, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, la stessa quantità di xilazina può essere acquistata da fornitori cinesi per 20 dollari o meno. Nel 2021, la xilazina è stata implicata in oltre 3.000 decessi correlati a overdose negli Stati Uniti, un numero che le autorità sanitarie ritengono probabilmente sottostimato.



7) Qual è il peso delle droghe sintetiche nel narcotraffico?

Nella percezione corrente il mondo delle droghe è dominati da tre prodotti: la cannabis; la cocaina; l’eroina. Ma l’ultimo rapporto Onu sulle droghe reso noto il 25 giugno avverte dell'enorme boom delle droghe sintetiche in tutto il mondo. Un boom senza precedenti proprio perché la loro produzione è economica, veloce e non è legata ad alcun raccolto o limitazione geografica, il che rende difficile il lavoro delle forze di sicurezza.

8) Quali sono le droghe sintetiche più diffuse al mondo?

Secondo l’Onu nel mondo sono circa 36 milioni i consumatori di anfetamine e circa 20 milioni di “ecstasy”, le due droghe sintetiche più diffuse, e i loro mercati principali sono in Asia e Nord America. I trafficanti di droga stanno utilizzando tecniche di sintesi innovative, creando nuovi laboratori e utilizzando precursori incontrollati per eludere le forze di sicurezza. La facilità con cui questi farmaci possono essere fabbricati, attraverso laboratori mobili, fa sì che la loro produzione possa prosperare in zone di conflitto con poca presenza statale, come l’Afghanistan e la Siria. Dopo anni di relativa stabilità, nel 2021 si è registrato un aumento del 40% dei sequestri di nuove sostanze psicoattive di origine sintetica, fino a 19 tonnellate.



9) Ci sono altre droghe sintetiche nuove a parte il Fentanyl?

In Africa è aumentato il consumo di Tamadol, in Medio Oriente quello di Captagon e in Asia di Ketamina. Nel boom del Captagon ha un ruolo il regime di Bashar Assad.



10) Il Fentanyl è arrivato in Italia?

Il 15 novembre è stato annunciato l’arresto sette persone in un'operazione contro il contrabbando di Fentanyl dalla Cina agli Stati Uniti. Tra gli arrestati, anche il presunto capobanda; un italiano di 51 anni sospettato di aver acquistato Fentanyl da Pechino negli ultimi tre anni, per rivenderlo ad acquirenti negli Stati Uniti e, in un caso, in Messico. «È stato davvero un ottimo lavoro, realizzato grazie alla collaborazione diretta con gli investigatori della Drug Enforcement Administration (Dea) statunitense», ha riferito il procuratore capo di Piacenza Grazia Pradella, aggiungendo che la polizia statunitense ha arrestato altre 11 persone e sequestrato due chili di droga. Un comunicato della Guardia di Finanza aggiunge che l’indagine è iniziata lo scorso aprile a seguito di una segnalazione inviata dall'ufficiale di collegamento della Dea presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma, e che il Fentanyl era arrivato a Piacenza all'interno di pacchi spediti dalla Cina ed etichettati come contenenti dispositivi elettronici o libri. Gli investigatori italiani sono riusciti a rintracciare 100.000 dosi confezionate e le relative transazioni economiche per un valore di oltre 250.000 euro (275.000 dollari) sono avvenute tramite strumenti di pagamento non tracciabili, utilizzando criptovalute. Hanno anche scoperto che il gruppo aveva coniato monete svizzere false quasi perfette e le aveva introdotte clandestinamente in Svizzera, dove le avevano riciclate attraverso macchine per scommesse sportive e bancomat bitcoin. La conversione dei bitcoin in euro era stata poi affidata a persone dell'Est Europa, che aveva restituito al falsario piacentino la somma “ripulita” meno la commissione del 7%. Sono stati sequestrati 300.000 euro in contanti, circa 26.000 euro in bitcoin, 70 dispositivi informatici e tre orologi di valore elevato, oltre a beni e attrezzature per la falsificazione di valuta.