Kate Middleton, la casa ristrutturata per le cure: rumors drammatici

16 aprile 2024 a

a

a

Dopo aver annunciato in un video messaggio di avere il cancro e di essersi sottoposta a un ciclo di chemioterapia, la principessa Kate Middleton sta trascorrendo questo periodo di convalescenza nell'Adelaide Cottage a Windsor insieme al principe William e ai loro tre figli, George, Charlotte e Luis.

Secondo quanto riporta il Daily Mirror pare che i principi vogliano trasformare una piccola dependance accanto alla loro residenza in una sorta di rifugio dove Kate possa sottoporsi a tutte le terapie necessarie per curarsi. È quindi allo studio la ristrutturazione e l'ampliamento di una casetta in mattoni rossi. Un intervento questo che fa crescere i timori sulla sua salute. Significa che si prevedono mesi/anni di cure per la principessa?

"Triste e scioccata": Kate rompe il silenzio dopo l'annuncio del cancro, commuove il mondo

È vero che l'Adelaide Cottage ha una posizione ideale perché è vicino alla Lambrook School, frequentata dai loro tre bambini, ma che bisogno c'è di ristrutturare e di ingrandire la dependance per assistere la principessa?

"Nessuno sa che accanto all'Adelaide Cottage c'è una dependance piuttosto spaziosa in mattoni rossi che non viene utilizzata - ha detto una voce da Kensington Palace - Al momento è abitabile ma necessita di estesi lavori di ristrutturazione se dovesse essere utilizzata. Da tempo sono in corso discussioni sull'utilizzo della proprietà, ma si tratta solo di trovare il momento giusto per dare il via al progetto".

"Un pesante chemio per Kate": Harry subito a Londra senza Meghan, voci drammatiche

Per non creare polemiche sulle spese pubbliche della famiglia reale William starebbe anche pensando di pagare di tasca propria i lavori.