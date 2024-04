Spagna, "indagata la moglie di Sanchez". Perché può venire giù tutto

24 aprile 2024 a

Un Tribunale di Madrid ha aperto un’indagine su Begona Gòmez, moglie del presidente del governo, Pedro Sànchez, per reati di traffico di influenza e corruzione negli affari.

Secondo il sito El Confidencial, la Corte indagherà sui rapporti della moglie di Sanchez con diverse aziende private che avrebbero ricevuto fondi e appalti pubblici dall’Esecutivo presieduto da suo marito.

L’inchiesta, riporta il giornale spagnolo El Diario, è stata aperta a seguito di una denuncia presentata dal "sedicente sindacato ’Mani Pulite', guidato da Miguel Bernad, che negli ultimi mesi ha lanciato varie denunce contro membri del governo: solo pochi giorni fa la Corte Suprema ha respinto la denuncia della stessa ’Mani Pulite' contro Pedro Sànchez per usurpazione di funzioni a causa dell’accordo firmato a novembre da PSOE e Junts sulla futura legge di amnistia".

Bernad, leader di Mani Pulite, si legge ancora, "è stato recentemente assolto dalla stessa Corte Suprema dall’accusa di aver partecipato ad estorsioni giudiziarie e mediatiche contro banche e aziende. La Corte Suprema ha riconosciuto che le pratiche potrebbero non essere state etiche, ma non costituivano nemmeno un crimine". "In un giorno come questo, e nonostante le notizie che ho appreso, nonostante tutto, continuo a credere nella giustizia del mio Paese", è stato il commento del capo del governo spagnolo.



Sanchez.