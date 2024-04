Kate Middleton, l'ultimo scatto per il figlio Louis. Il sospetto sui tempi

23 aprile 2024 a

a

a

Panico stamattina 23 aprile tra i sudditi inglesi. Di solito, Kensington Palace pubblica i ritratti dei principini - George, Charlotte e Louis - la mattina presto per celebrare i loro compleanni. Oggi invece, che a spegnere sei candeline era Louis, il figlio più piccolo di Kate Middleton e del principe William, gli inglesi sono rimasti di sasso vedendo che dagli account social della coppia non c'era nessuna immagine, nessun augurio per il più piccolo della Famiglia reale.

Uno scatto del principino Louis sorridente per il suo sesto compleanno è stata alla fine condivisa in tardissima mattinata. Kate Middleton, autrice della foto, l'ha quindi pubblicata sulla sua pagina Instagram con questo messaggio: "Buon sesto compleanno, principe Louis! Grazie per tutti i gentili auguri oggi", si legge nel post. L'immagine sarebbe stata scattata dalla stessa principessa nei giorni scorsi a Windsor.

Kate Middleton spesso fotografa i suoi bambini in occasione delle loro feste di compleanno. E il fatto che abbia scattato lei questa ultima immagine fa pensare che si stia riprendendo dalla chemioterapia e che si sente abbastanza bene da poter tornare dietro la telecamera. Resta il dubbio solo sul ritardo della pubblicazione sui social...