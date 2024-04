Sorpresa al ristorante, la torta di compleanno al tavolo? Cosa compare nel conto

26 aprile 2024 a

Compleanno con sorpresa al ristorante: a raccontare la storia un ragazzo americano di nome Sean, che in un video su TikTok ha detto che si trovava a cena con la mamma per il suo compleanno quando, a fine pasto, il cameriere ha portato una torta al loro tavolo senza che nessuno dei due l'avesse ordinata. Peccato, però, che alla fine mamma e figlio si siano ritrovati il dessert non richiesto nel conto.

"Mi sono portato dietro un regalo e avevo intenzione di darglielo più tardi così che potesse aprirlo davanti a me al tavolo, ed era in una busta su cui c'era scritto 'Tanti auguri'", ha raccontato Sean nel video. Proprio la busta avrebbe scatenato la curiosità del cameriere che, avvicinatosi al tavolo, avrebbe chiesto loro se fosse il compleanno di qualcuno. "Gli dico 'sì, di mia mamma' - ha proseguito il ragazzo nel suo racconto - e lui le fa gli auguri, poi ordiniamo gli antipasti e i piatti principali".

Alla fine, ha continuato Sean, il cameriere è arrivato con "un pezzo di torta, una candela e del gelato. E insieme a lui altre persone che le hanno cantato 'tanti auguri'". Anche se spiazzati, mamma e figlio hanno pensato in un primo momento si trattasse di un gesto carino: "Ci diciamo che è una cosa molto premurosa, che il cameriere ha notato che era il compleanno di mamma e le ha portato un po' di torta. Quindi mangiamo, pensando sia offerto, lei spegne le candeline e tutto. Quando ci arriva il conto, però, e vediamo che c'è anche la torta da 14 dollari... è strano. Non l'abbiamo chiesta. Poi era alla vaniglia e sia io che mia madre non avremmo mai ordinato quella. Cioccolata tutta la vita".