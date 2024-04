Londra, uomo armato di katana accoltella diverse persone nella metro

Un uomo armato di katana ha ferito diverse persone (almeno quattro) nella metropolitana di Londra nei pressi della stazione di Hainault, nel nord-est della capitale. L'uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe 36 anni e sarebbe già stato arrestato. La stazione è stata chiusa dalla polizia mentre sul posto sono arrivate numerose ambulanze. Prima di essere immobilizzato, avrebbe aggredito anche due agenti.

4 people severely injured or killed at Hainault station, where a 15 year old wielding a machete has attacked and maybe killed 4 civillians



