Università della California, blitz della polizia contro i pro-Palestina: campus accerchiato

Blitz della polizia nel campus dell'Ucla, la University of California, a Los Angeles, dove centinaia di giovani stanno manifestando per chiedere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Gli studenti hanno deciso di rimanere barricati all'interno dell'università nonostante l'arrivo della polizia e un ordine di sgombero. Secondo una ricostruzione dell'agenzia di stampa Associated Press, da ieri pomeriggio sarebbe giunto nell'area "un elevato numero di agenti".

Nel frattempo, all'esterno del campus sono stati parcheggiati pullman vuoti, da utilizzare molto probabilmente per trasferire manifestanti e studenti. L'accampamento di tende all'interno della Ucla, tra l'altro, è ben visibile nelle foto e nei video diffusi sui social. Già ieri la polizia aveva fatto irruzione in un altro campus, alla Columbia University, a New York, per sgomberare un edificio occupato da studenti pro Palestina e contrari alla scelta degli Stati Uniti di sostenere Israele. Stando a quanto riportato dall'Associated Press, dal 18 aprile i raid degli agenti sono stati già 38. Sarebbero invece 1.600 i fermi eseguiti in una trentina di scuole e atenei.

A dire la sua l'ex presidente Donald Trump, intervenuto a un comizio a Waukesha, nel Wisconsin: "A tutti i presidenti dei college dico di rimuovere immediatamente gli accampamenti. Sconfiggiamo i radicali e riprendiamoci i nostri campus per gli studenti normali". Il tycoon ha definito i manifestanti pro-Palestina "pazzi furiosi" potenzialmente reclutati da gruppi liberali per distogliere l'attenzione dall'ondata di migranti al confine.