Concerto, Cosmo sconvolge tutti: Palestina, topless e manganelli

Una performance decisamente piccante, quella di Cosmo sul palco del concertone del Primo Maggio a Roma. Il musicista piemontese ha piazzato qualche provocazione sulle note della sua Tristan Zarra scaldando l'infreddolito pubblico della Capitale. La sua è una delle ultime esibizioni e l'autore di L'ultima festa ha pensato bene di osare sventolando una bandiera della Palestina.

Dimostrazione di "fede politica" piuttosto telefonata e prevedibile, considerando il contesto che da sempre strizza l'occhio alla sinistra più dura e pura, sui temi italiani e internazionali. Ma non finisce qui, perché Cosmo (al secolo Marco Jacopo Bianchi, 42enne di Ivrea che a "tempo perso" fa l'insegnante) si fa accompagnare anche da una ballerina strizzata in un completino decisamente striminzito e sexy, con décolleté in bellissima evidenza.

La ragazza a un certo punto consegna delle pizze agli spettatori assiepati davanti alle transenne, sfiorando l'incidente hot dal momento che si intuisce un topless in diretta Rai. Non solo: oltre alla polemica accennata al tema del lavoro sottopagato e senza diritti dei rider, ecco quella decisamente più esibita delle violenze di piazza. La ballerina infatti è agghindata con casco anti-sommossa ed elargisce simboliche manganellate agli astanti. Più chiaro di così, non si poteva.

"Che avete combinato?", commenta con una punta di divertito imbarazzo Big Mama, rapper napoletana che ha condotto la lunga giornata in compagnia dei colleghi Noemi ed Ermal Meta. Quindi il saluto a Cosmo: "Ti sei liberato sicuramente, sei un grande".