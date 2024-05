Israele, "Hamas ostacola l'accordo": salta tutto a un passo dall'intesa?

04 maggio 2024 a

a

a

Ancora difficoltà a trovare un accordo tra Israele e Hamas. Per la seconda volta in poche ore, infatti, un funzionario diplomatico di Tel Aviv ha di nuovo smentito notizie secondo cui Israele potrebbe accettare un accordo con l'organizzazione islamica per il rilascio degli ostaggi in cambio della fine della guerra a Gaza. Lo riporta il Times of Israel, aggiungendo che secondo la fonte, Hamas continua a chiedere che Israele accetti di porre fine alla guerra come condizione per qualsiasi intesa "e così facendo sta ostacolando la possibilità di raggiungere un accordo".

Nelle scorse ore gli intermediari hanno lavorato al Cairo per trovare la quadra, soprattutto sul rilascio degli ostaggi. La delegazione dello Stato di Israele, però, ha fatto sapere che partirà per l'Egitto solo in caso di via libera all'accordo da parte di Hamas. Una possibilità che sembra allontanarsi ancora una volta.

"Hamas ha accettato l'accordo": per Haaretz è chiusa ma Gantz frena, giallo sulla tregua

Il primo a frenare sul via libera di Hamas all'accordo è stato il ministro israeliano Benny Gantz: "Suggerisco alle 'fonti politiche' e a tutti i decisori di attendere aggiornamenti ufficiali, di agire con calma e di non cadere nell'isteria per ragioni politiche". Intanto, migliaia di persone sono scese in strada in Israele per protestare contro il governo e chiedere il rilascio degli ostaggi. Lo riporta Haaretz.