Emmanuel Macron, bufera in Francia: ecco dove ha portato Xi Jinping

Emmanuel Macron porterà "in gita" sui Pirenei il presidente cinese Xi Jinping insieme alle rispettive mogli. Per la seconda e ultima giornata della visita in Francia del capo dello Stato della Cina, Macron ha scelto un posto a lui molto caro, il villaggio montano de La Mongie sul Colle del Tourmalet dove trascorreva le vacanze da bambino con la sua amatissima nonna materna, Manette, una settimana d'inverno e un mese d'estate.

Secondo quanto riferito dall’Eliseo, i due presidenti continueranno a discutere di Ucraina e dei dossier economici. Il programma prevede un pranzo alle 13:05 al quale seguirà una cerimonia per la partenza di Xi dall’aeroporto di Tarbes. Secondo l’entourage di Macron, questa sequenza dovrebbe favorire uno "scambio franco e amichevole", dopodiché Xi Jinping si recherà in Serbia e in Ungheria.

Ma questa "gita" ha sollevato molte polemiche in Francia. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Macron è criticato ferocemente per questa sua "diplomazia dello charme". Ieri 6 maggio Raphaël Glucksmann in un lungo articolo pubblicato su Le Monde ha accusato il capo dell'Eliseo di mero "narcisismo presidenziale".

Il capolista socialista alle europee, che secondo i sondaggi potrebbe sorpassare la candidata macronista Valérie Hayer, incalza il presidente: "Siamo realisti, giudichiamo una politica dai suoi risultati concreti e non dalle sue intenzioni morali - scrive Glucksmann -. Finora, signor presidente, che cosa ha ottenuto con i suoi segnali di amicizia percepiti a Pechino come altrettanti segnali di debolezza?".

L'accusa è che Macron sia troppo gentile "con gli autocrati, di offrire loro onori e accoglienze spropositati, di condurre una 'politica fondata sullo charme' che si è rivelata finora inutile e anzi controproducente, perché Xi Jinping e Putin a suo dire capiscono solo il rapporto di forza. 'Certo, bisogna parlare con tutti - dice il candidato della sinistra socialdemocratica - ma non tutti si meritano un trattamento da amici'".