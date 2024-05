Raisi, in volo prima del disastro: la nebbia avvolge l'elicottero

Dopo l’atterraggio "difficile" dell’elicottero con a bordo il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, stanno circolando sulle emittenti iraniane e sull’emittente qatariota Al Jazeera i video delle squadre di soccorso alla ricerca del velivolo.

Nei video si vedono dei soccorritori in una zona rurale con scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia.

"La vita di Raisi è in pericolo". Grave incidente in elicottero. Khamenei in riunione d'emergenza

L’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, legata ai Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran), ha pubblicato la mappa che indica il luogo dove si troverebbe l’elicottero. Si tratta del villaggio di Uzi, nella foresta di Arasbaranin, nella provincia di Varzaqan, nella regione dell’Azerbaigian orientale, nel nord-ovest dell’Iran. Intanto diversi media hanno chiesto di pregare per Raisi.

In un altro video che circola sui social si vede Raisi a bordo dell'elicottero poco prima dell'atterraggio di emergenza.

Helicopter carrying Iran’s President Ebrahim Raisi in East Azerbaijan province has reportedly crashed.



Iranian foreign minister and two other officials were also onboard. pic.twitter.com/iiuQoDWbvT