Trump, Stormy-Daniels in tribunale: "Lui era in pigiama, con cosa l'ho frustato"

"Mi tolsi i vestiti e le scarpe. Mi tolsi il reggiseno. Eravamo nella posizione del missionario": la pornostar Stormy Daniels ha confermato, in tribunale a New York, di aver fatto sesso con Donald Trump in una camera d'albergo, aggiungendo poi di essersene andata "il più velocemente possibile". "Ho detto a pochissime persone che avevamo effettivamente fatto sesso perché mi vergognavo di non averlo fermato", ha proseguito, precisando che l'ex presidente Usa comunque non espresse preoccupazioni per Melania né le chiese di tenere la cosa riservata.

La Daniels ha rivelato che il tycoon l'accolse nella sua suite con un pigiama di seta addosso. Lei allora gli chiese di andarsi a cambiare. Cosa che il tycoon fece ritornando in pantaloni e camicia. A un certo punto Trump le avrebbe detto: "Tu mi ricordi mia figlia, lei è bella e intelligente e anche lei viene sottostimata dalla gente", riferendosi ad Ivanka. I due parlarono anche di Melania, che il tycoon aveva sposato l'anno precedente e che in quel momento era incinta. Guardando delle foto, la pornostar disse che era molto bella, mentre Trump avrebbe affermato: "Non dormiamo nemmeno nella stessa stanza".

"Si mise in piedi tra me e la porta - ha continuato la Daniels in aula -. Non in modo minaccioso. Quando uscii dal bagno lui era semplicemente sul letto". La donna ha detto di non essere stata minacciata ma "sicuramente" Trump era "diversi centimetri più alto e molto più grande. C'era uno squilibrio di forza. Era più grande e bloccava la strada. Ma non sono stata minacciata verbalmente o fisicamente".

La Daniels ha raccontato anche un aneddoto particolare di quella sera: "A un certo punto ne ho avuto abbastanza della sua arroganza e del fatto che mi interrompeva". Così gli disse: "Qualcuno dovrebbe sculacciarti con questo", indicando una rivista. A quel punto lui avrebbe arrotolato la rivista e "mi ha dato un'occhiata" come una sfida. "Così gliel'ho presa - ha continuato la pornostar - e gli ho detto di girarsi, e gli ho dato uno schiaffo" proprio sul sedere.