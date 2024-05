Russia, "attacco ucraino a Belgorod contro civili"

09 maggio 2024 a

E' di sette adulti e un bambino feriti il bilancio di un attacco ucraino contro edifici residenziali a Belgorod, in Russia. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram. "La città e la regione di Belgorod sono state sottoposte a un attacco aereo da parte delle forze armate ucraine. Ci sono stati colpi diretti su condomini e automobili", ha scritto.

Nella città sono stati rilevati diversi danni in 34 appartamenti di 19 condomini. Una casa privata e 37 automobili sono state danneggiate. Nella regione di Belgorod i bombardamenti hanno danneggiato i tetti di quattro case private e tre automobili.

I droni ucraini hanno colpito nella notte anche un deposito petrolifero a Jurovka. I vigili del fuoco hanno circoscritto un incendio divampato nel villaggio nei pressi di Anapa. A causare il rogo, secondo quanto riferito dal quartier generale operativo di Kuban, è stato come detto un attacco effettuato da droni ucraini. Le autorità della regione russa di Krasnodar hanno informato nella notte tra mercoledì e giovedì del tentativo delle Forze armate ucraine di attaccare il deposito petrolifero. Sebbene almeno sei velivoli senza piloti siano stati distrutti dai sistemi di difesa aerea, alcuni detriti sono caduti nell'area causando un incendio. Secondo le prime informazioni a disposizione, diversi serbatoi sarebbero stati danneggiati mentre non ci sarebbero vittime o feriti. "Alle 7.40 (6:40 in Italia) l'incendio è stato circoscritto", ha riferito il pronto intervento citando le informazioni del ministero delle Situazioni di emergenza del Territorio di Krasnodar. Secondo quanto reso noto, per domare l'incendio sono impiegate 62 persone e almeno una ventina di mezzi.

Intanto, comunica lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine, la Russia ha perso 478.730 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Questo numero comprende 1.300 vittime delle forze russe subite lo scorso giorno. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 7.429 carri armati, 14.281 veicoli corazzati da combattimento, 16.618 veicoli e serbatoi di carburante, 12.340 sistemi di artiglieria, 1.058 sistemi di razzi a lancio multiplo, 793 sistemi di difesa aerea, 349 aerei, 325 elicotteri, 9.775 droni, 26 imbarcazioni e un sottomarino.