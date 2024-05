Francia, commando assalta furgone della polizia: 3 agenti uccisi per far evadere un detenuto

14 maggio 2024 a

Due poliziotti uccisi per far evadere un prigioniero. Questo è il bilancio di quanto accaduto a Val-de-Reuil, nel dipartimento di Eure in Normandia. Un furgone che aveva appena lasciato il penitenziario è stato preso d'assalto da un commando, equipaggiato con armi da guerra, sull'autostrada A154 nei pressi del casello di Incarville.

Stando alle prime informazioni raccolte da Le Parisien, l'azione, avvenuta intorno alle 11 del mattino, ha portato alla morte di almeno due agenti di polizia penitenziaria (ma stando alle ultime informazioni, sarebbero tre). Da verificare le condizioni di un terzo poliziotto, anche lui colpito. Il detenuto, incarcerato con l'accusa di tentato omicidio, è riuscito a fuggire. L'attacco al furgone che lo trasportava è stato realizzato da quattro uomini a bordo di due veicoli che si sono accostati al mezzo per indurlo a fermarsi. Su richiesta della polizia, la strada statale 154 in direzione Évreux-Louviers allo svincolo 4 “Louviers centre” è stata chiusa per un "periodo indefinito".

La delegata sindacale dell'unità di polizia SGP Linda Kebbab ha scritto su X: "Tutti i nostri pensieri sono rivolti ai nostri colleghi dell'amministrazione penitenziaria. Meno di un'ora fa, a Eure, un furgone che trasportava un detenuto è stato attaccato a un casello autostradale. 3 ufficiali sono stati uccisi. I criminali, compreso il detenuto, sono in fuga. Che orribile... Che orribile... Nessun'altra parola".

A quanto si apprende da fonti francesi, il detenuto fuggito è stato identificato come Mohamed A. soprannominato “La Mosca”. Ha 30 anni ed era stato condannato per furto con scasso oltre che per tentato omicidio