Festa della mamma, sex toy in regalo: luci rosse, finisce in disgrazia

Possiamo solo immaginare la faccia che ha fatto la madre di Collin quando, aprendo il regalo arrivato dal figlio per la festa della mamma, si è trovata per le mani un bel sex toy. L'imbarazzo della nuora Noemi, invece, è diventato virale e lo hanno visto tutti. La moglie di Collin, infatti, ha rivelato su Tik Tok che quel giocatolo per adulti finito a casa della suocera era per lei ma il marito, che l'aveva acquistato on line, avrebbe sbagliato l'indirizzo della consegna. Collin voleva donare dei fiori alla mamma e il vibratore alla moglie, ma per sua disattenzione entrambi i regali sono arrivati a casa della signora scatenando un mix di imbarazzo e umorismo.

"Come farò a guardare in faccia quella donna adesso?", dice Noemi, giovane donna spagnola residente negli Stati Uniti, nel video nel quale racconta la disavventura. La mattina della festa della mamma, spiega Noemi, sua suocera, dopo aver ricevuto i fiori, ha chiamato il figlio per ringraziarlo. Durante la conversazione, ha menzionato un ulteriore pacco che era arrivato per lei. Sorpreso e confuso, Collin ha controllato il suo account Amazon e ha scoperto con orrore che il pacco in questione conteneva il regalo intimo destinato a sua moglie. Rendendosi conto dello scambio, lui e Noemi hanno deciso di affrontare la situazione con leggerezza condividendo l'accaduto su TikTok. Il risultato: migliaia di visualizzazioni e commenti e una mamma felice.