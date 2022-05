Dildo, "quello che non avete mai osato chiedere". Su Repubblica questa roba: imbarazzo totale

16 maggio 2022 a

a

a

"Tutto quello che avreste voluto sapere sul dildo e non avete mai osato chiedere”: questo il titolo di un articolo comparso pochi giorni fa su Repubblica. A fare questa annotazione è il Fatto Quotidiano, il giornale diretto da Marco Travaglio, sul quale si legge: "Dopo averci deliziato con il mobbing “petomanesco” del Tg1, Repubblica recensisce per noi un irrinunciabile saggio sui sex toys".

"Copertina fucsia fluo, gommata a rilievo. Quasi, un oggetto di design. E illustrazioni in bianco e nero con tante, tante curiosità su un tabù antico quanto la preistoria - si legge ancora nell'articolo comparso sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari -. Un saggio sul dildo, sex toy più antico e copiato al mondo, non si era ancora visto in Italia”. A colmare questa mancanza è stata la casa editrice emiliana Quinto Quarto, che ha pubblicato "Il libro del dildo" (162 pagine, 22 euro).

"Una piccola enciclopedia e guida pop in chiave storica e ironica sui giocattoli sessuali. A idearlo e disegnarlo è Pamela Cocconi, in arte Pamcoc, disegnatrice versatile al suo libro d’esordio”, scrive ancora Repubblica. Nell'articolo si precisa pure che questo saggio verrà presentato al Salone di Torino, in programma dal 19 al 23 maggio. Il Fatto invece ironicamente chiosa: "Buona lettura e buona settimana a tutti".

