Alessia Marcuzzi, rivelazione spinta: "Nel cassetto di mia mamma..."

Piccantissime rivelazioni da Alessia Marcuzzi, ospite di Diletta Leotta per la prima puntata del podcast di quest'ultima sulla vita da mamma (la siciliana, volto di DAZN, lo diventerà a breve). L'ex conduttrice dell'Isola dei famosi, reduce dal ritorno su Rai 2 con il fortunato Boomerissima, non ha mai avuto remore nello svelare i dettagli più intimi e privati, ma qua forse si è superata.

"Cosa faresti se tuo figlio o figlia trovasse in casa un sex toy?", le chiede Diletta Leotta, da tempo legata all'ex portiere tedesco del Liverpool Loris Karius. Chi si attendeva una battuta o magari un po' di imbarazzo ha sbagliato strada. "Ora ti dico una cosa per cui vorrai il numero di mia mamma: io da piccola l’ho trovato... - ha spiegato la Marcuzzi, 50 anni, lasciando senza parole la collega - L’ho trovato nel cassetto di mamma e papà, ma non avevo capito bene cosa fosse, l’ho capito dopo, nel tempo. Diciamo che i miei genitori sono molto liberi in tutto, nel senso che non sono mai stati oppressivi o bigotti".

"Loro non sanno che l’ho trovato - prosegue la Marcuzzi -, non credo di averglielo mai detto. Ho tenuto questo segreto fino a oggi, credo di sì. Però poi, quando sono cresciuta... In quel momento non sapevo cosa fosse, quando qualche anno dopo ci ho pensato, ho detto: 'Ragazzi sono proprio dei geni'. Mia madre era avanti anni luce. Quindi se mio figlio o mia figlia trovassero un sex toy a casa, non potrei dire proprio niente!". In quanto a libertà di vedute, comunque, Alessia ha poco o nulla da imparare: la sua infatti è una famiglia allargata e comprende i figli Tommaso (avuto 22 anni fa da Simone Inzaghi) e Mia (11 anni, dal papà Francesco Facchinetti) e i rapporti con gli ex e le rispettive attuali compagne sono ottimi.