Svizzera, accoltella persone a caso: terrore e sangue, maxi-operazione della polizia cantonale

Terrore e sangue in Svizzera. Un uomo armato di coltello ha infatti ferito diversi passanti a Zofingen, nel Cantone svizzero dell'Argovia, non lontano dal confine con la Germania. Stando alle prime indicazioni diffuse dalla stampa svizzera, l'attacco ha innescato una enorme operazione della polizia cantonale che è entrata in azione nei pressi della piscina del capoluogo, raccomandando ai residenti di non uscire di casa e di chiudere porte e finestre. Sempre secondo quanto trapela, l'attentatore sarebbe stato arrestato. Sul posto sono intervenuti le ambulanze e un elicottero. Ancora non si conoscono al momento i dettagli sul numero e le condizioni dei feriti.