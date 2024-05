Raisi morto, "leader eccezionale e persona esemplare": il messaggio che imbarazza la sinistra

20 maggio 2024 a

a

a

Un "leader mondiale eccezionale" e "un persona esemplare". Così il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha definito Ebrahim Raisi, il presidente iraniano morto in un incidente in elicotter. Quelle del dittatore comunista sudamericano sono tra le più significative nel panorama internazionale, ma non le sole perché la scomparsa del leader ultra-nazionalista di Teheran ha di fatto scatenato il cordoglio di tutti gli alleati della Repubblica islamica. Quella che qualcuno definitrebbe "l'asse del male".

"Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian erano conosciuti come amici veri e affidabili" della Russia e "hanno avuto un ruolo nel rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa russo-iraniana e un partenariato basato sulla fiducia ha un valore inestimabile", è il messaggio del ministro russo degli Esteri, Serghey Lavrov, secondo cui Mosca è "profondamente rattristata dalla notizia". Russia e Iran, d'altronde, da mesi hanno intrecciato un solido rapporto di sostegno militare ed economico reciproco.

Video su questo argomento Iran in preghiera per Raisi, morto in un incidente in elicottero

Anche il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha espresso le sue condoglianze: "Sono morti i figli eccezionali del popolo iraniano, personaggi politici e pubblici di fama mondiale, il cui lavoro attivo e i cui passi decisivi hanno assicurato la corretta posizione della Repubblica Islamica dell'Iran nel mondo, hanno contribuito al rafforzamento e alla crescita dell'alto status dello Stato sulla scena internazionale". Secondo il leader bielorusso, il presidente Raisi "rimarrà nella storia come un leader saggio che ha dedicato tutta la sua vita al servizio altruistico del popolo iraniano". "Conserverò per sempre i ricordi più affettuosi degli incontri e delle conversazioni con il presidente che era un vero amico della Bielorussia e si preoccupava molto dello sviluppo della cooperazione bielorusso-iraniana. Il suo nome è per sempre incluso nella cronaca delle relazioni dei nostri Paesi".

Video su questo argomento Raisi alla cerimonia della diga in Azerbaigian poche ore prima della morte

Il presidente venezuelano Maduro ha dichiarato oggi di essere scioccato "dalla terribile notizia della sfortunata perdita fisica del presidente iraniano Ebrahim Raisi. Cilia (moglie di Maduro, ndr), che è amica di sua moglie, e io siamo sopraffatti dall'enorme dolore di dover dire addio a un persona esemplare, un leader mondiale eccezionale... protettore della sovranità del suo popolo e amico incondizionato del nostro Paese".

Logici anche i messaggi di due organizzazioni militari e terroristiche come Hamas e Houthi. "Dolore e tristezza", sono i sentimenti espressi da Hamas nel messaggio di "sincere condoglianze" diffuso dopo la conferma della morte di Raisi e Amir-Abdollahian. "Le nostre più sentite condoglianze al popolo iraniano, alla leadership iraniana e alle famiglie del presidente Raisi e alla delegazione che lo accompagna per il loro martirio. Chiediamo a Dio di concedere alle loro famiglie pazienza e conforto", è invece il ricordo di Mohammed Ali al Houthi, leader dei miliziani yemeniti Houthi sostenuti da Teheran. il Pakistan invece ha addirittura dichiarato un giorno di lutto nazionale.

Anche la diplomazia europea, comunque, si è mossa: "L'Unione europea esprime le sue sincere condoglianze per la morte del presidente Raisie del ministro degli Esteri Abdollahian, nonché di altri membri della loro delegazione e dell'equipaggio, in un incidente in elicottero. Il nostro pensiero va alle famiglie", ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Il Pakistan dichiara lutto nazionale per la morte di Raisi Governo: 'L'Iran supererà la tragedia' (ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il Pakistan ha dichiarato una giornata di lutto nazionale per la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi. "Meno di un mese fa, il Pakistan ha avuto il piacere di ospitare il presidente Raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian in una visita storica. Erano buoni amici del Pakistan. Il Pakistan osserverà una giornata di lutto e la bandiera sventolerà a mezz'asta in segno di rispetto per il presidente Raisi e i suoi compagni e in solidarietà con il fraterno Iran", ha scritto il premier pachistano, Shehbaz Sharif, su X. L'Iran "supererà la tragedia", ha commentato il governo di Islamabad. (ANSA). 2024-05-20T08:24:00+02:00 CB-YY6 ANSA per CAMERA01