"Kate Middleton non trona a lavoro"?: la notizia nascosta dai media britannici

21 maggio 2024 a

a

a

Sui siti britannici come il Daily Mail o il Sun il comunicato di Kensington Palace - circa il mancato ritorno all'attività pubblica di Kate Middlleton finché non ci sarà "il via libera dei medici" - il primo comunicato ufficiale da quando la principessa del Galles ha annunciato di avere il cancro e di essersi sottoposta a un ciclo di chemioterapia, non trova spazio tra le notizie pubblicate in homepage.

Il Daily Mail, per esempio, apre con l'aereo della Singapore Airlines colpito da una forte turbolenza. Poi si trovano altre notizie, dal ritorno di Bridget Jones, alla crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, oltre a gossip, calcio e cronaca.

"Non tornerà agli impegni pubblici": Kate Middleton, l'annuncio ufficiale che preoccupa i sudditi

Per trovare la notizia di Kensington Palace su Kate Middleton bisogna andare nella sezione "Royals". Ma attenzione, perché anche qui non è la notizia di apertura. La sezione infatti apre con le scarpe preferite della Regina consorte Camilla da 159 sterline. Segue un articolo sul "Chelsea Flower Show", la fiera dei fiori tanto amata dalla Famiglia reale. E quindi ecco, come terzo titolo, il comunicato di Kensington Palace sulla principessa del Galles.

Lo stesso fa il Sun. Apertura del sito sul volo per Singapore, e poi cronaca, spettacoli, sport. Per leggere gli aggiornamenti sulla salute di Kate bisogna cliccare anche qui sulla sezione "Royals". E pure qui si trova in una posizione in secondo piano con un titolo che poco c'entra con il comunicato... "Emozionata, la principessa Kate è stata la forza trainante del nuovo progetto". Mistero...