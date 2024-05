Kate Middleton, il comunicato di Kensington Palace: "Non tornerà agli impegni pubblici"

21 maggio 2024 a

Kate Middleton è tornata sui social dove ha pubblicato un teaser di un cortometraggio sulla salute mentale della comunità agricola britannica, il suo primo progetto da quando ha detto pubblicamente di avere il cancro e di essersi sottoposta a un ciclo di chemioterapia.

A corredo del video, la principessa del Galles ha scritto: "Per questa Mental 'health awareness week' abbiamo riunito l'ispiratore Sam Stables di 'We are Farming minds' e il brillante Farmer Will per un film molto speciale. Trascorrendo una giornata insieme nella fattoria di Sam a Hereford, essi hanno parlato della salute mentale nella comunità agricola, della ricerca di sostegno e della strategia per la salute mentale del Ducato di Cornovaglia". Kate Middleton e il principe William che l'ha aiutata nella realizzazione del cortometraggio non appaiono nel video.

Insomma, la principessa Kate segue a distanza e senza apparire le attività caritatevoli legate al suo ruolo ma non tornerà agli impegni pubblici. Per adesso. Con un breve (e raro) messaggio pubblicato da Kensington Palace, si rende infatti noto che Kate Middleton, prosegue la sua convalescenza.

"Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico", ha dichiarato un portavoce di Palazzo.