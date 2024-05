Principe Harry, l'ultimo schiaffo a Re Carlo: "Perché non ha voluto vederlo"

23 maggio 2024 a

Il breve ritorno di Harry a Londra per gli Invictus Games ha fatto discutere per via dell'incontro sfumato con suo padre, re Carlo, che nei mesi scorsi ha fatto sapere di essere malato di cancro. Se in un primo momento si era detto che la responsabilità fosse del sovrano e della sua agenda piena di impegni, adesso invece si sta diffondendo un altro rumor per spiegare il mancato faccia a faccia tra padre e figlio. In un primo momento il portavoce dei Sussex aveva manifestato grande comprensione: "Il duca ovviamente si rende conto degli impegni di suo padre e delle varie altre priorità e spera di vederlo presto". In realtà, però, le cose non sarebbero andate proprio così.

A quanto pare, a rifiutare l'incontro non sarebbe stato Carlo III ma il duca di Sussex per motivi legati alla sua sicurezza personale. Lo riporta il Daily Mail: "Harry ha rifiutato un incontro con il re Carlo a Londra perché non erano previste misure di sicurezza" nonostante avesse ricevuto un’offerta per soggiornare in una residenza reale. A quanto pare, il secondogenito del sovrano avrebbe voluto evitare un "luogo con punti di ingresso e uscita pubblici e senza protezione della polizia". Di qui la scelta di soggiornare in un albergo, presumibilmente dove erano presenti altri ospiti. Cosa che gli avrebbe consentito "di entrare e uscire senza essere visto".