Euro 2024, attacca i tifosi con ascia e molotov: la polizia gli spara alle gambe

Paura a Euro 2024. La polizia ad Amburgo ha sparato ad un uomo che era uscito da un bar armato di piccone e di una bottiglia molotov. Lo riferisce la Frankfurter Allgemeine. L’uomo stato colpito a una gamba e sta ricevendo cure mediche, ha detto domenica un portavoce della polizia di Amburgo. Il portavoce ha riferito che l’uomo aveva in mano una molotov e uno strumento, una specie di piccone, che puntava contro gli agenti di polizia in modo "minaccioso".

Gli agenti gli hanno chiesto di posare gli strumenti che aveva in mano. "Ha continuato a creare una situazione minacciosa", ha detto il portavoce. Gli agenti hanno poi sparato. Poco prima si era svolta una marcia di circa 40.000 tifosi olandesi, attesi a St. Pauli per la partita del Campionato Europeo tra Olanda e Polonia. "Secondo le informazioni attuali non esiste alcun collegamento con il calcio", ha detto il portavoce. L’incidente è avvenuto vicino alla stazione della S-Bahn Reeperbahn, a più di un chilometro dalla fan zone allestita per gli europei.