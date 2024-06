Re Carlo, il labiale a Camilla aumenta lo sconforto dei sudditi: "Mi viene da piangere"

16 giugno 2024 a

La sfilata della Royal Family per il compleanno di Carlo ha di certo rassicurato i sudditi sullo stato di salute della principessa Kate Middleton. È apparsa sorridente ma provata dalla malattia contro cui sta combattendo. Ma a preoccupare i sudditi è la salute del sovrano. Anche Carlo III si sta sottoponendo a una terapia per cancellare un cancro che non gli dà tregua. E così i sudditi di Sua Maestà hanno cercato di carpire da frasi, smorfie e gesti dei reali indizi sui problemi che la famiglia reale sta affrontando. A dare una mano in questa direzione è stato il Mirror che ha schierato un esperto di labiali per rivelare le frasi scambiati durante la parta da parte dei reali. Nicola Hickling, è stata in grado di capire esattamente di cosa stavano discutendo i membri della famiglia reale durante la giornata.

E le parole rivolte da Carlo a Camilla a bordo della carrozza reale hanno un po' fatto ripiombare i sudditi nello sconforto. I medici hanno consigliato al re di condurre la rassegna Trooping the Colour dalla carrozza Ascot Landau, invece che a cavallo come ha fatto l'anno scorso. Carlo e Camilla sono stati visti chiacchierare e il Re pare abbia fatto una toccante ammissione alla moglie. Secondo Nicola Hinckley, Carlo ha detto a Camilla nella carrozza: "Oh cielo, non so perché mi viene da piangere".

Parole che testimoniano la commozione del Re davanti al grande abbraccio che gli hanno riservato i sudditi. Ma anche una frase che potrebbe celare tutta la preoccupazione di Carlo per il suo stato di salute.