Hamas, due prigionieri: "Aveva i pantaloncini", così hanno ucciso e stuprato: video choc

Il Daily Mail pubblica filmati degli interrogatori di due uomini, padre e un figlio, entrambi membri di Hamas, che confessano di aver ucciso e violentato civili israeliani durante l’assalto di Hamas il 7 ottobre contro le comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza. Jamal Hussein Ahmad Radi, 47 anni, e Abdallah, 18 anni, sono stati catturati dalle truppe delle forze di difesa israeliane a marzo e interrogati sulle atrocità commesse il 7 ottobre, scrive il Times of Israel. I due uomini sono vestiti con tute da ginnastica grigie standard, seduti davanti a una bandiera israeliana mentre vengono interrogati in arabo da un agente dello Shin Bet. Il video sembra simile al filmato precedentemente rilasciato dalle autorità israeliane sugli interrogatori condotti dall’Unità 504 della direzione dell’intelligence militare, specializzata in HUMINT, o intelligence umana. Radi, padre di sette figli, descrive nel video come lui e suo figlio, insieme ad altri uomini di Hamas, si sono infiltrati nel Kibbutz Nir Oz. Circa un membro su quattro della comunità di 400 persone vicino al confine di Gaza è stato ucciso o rapito il 7 ottobre, quando circa 3.000 terroristi hanno fatto irruzione attraverso il confine con Israele, uccidendo in totale circa 1.200 persone e sequestrando 252 ostaggi in atti di brutalità e violenza sessuale.

"In ogni casa in cui abbiamo trovato qualcuno, lo abbiamo ucciso o rapito», dice. «Nella prima casa ho trovato una donna e suo marito, abbiamo sparato e li abbiamo uccisi. Erano sui 40 anni". Ammette anche direttamente di aver violentato una donna: "Urlava, piangeva, ho fatto quello che ho fatto, l’ho violentata. L’ho minacciata con la mia pistola per toglierle i vestiti, ricordo che indossava pantaloncini di jeans".

Abdallah Radi afferma che suo padre aveva ucciso la donna: "Mio padre l’ha violentata, poi l’ho fatto io e poi mio cugino e poi ce ne siamo andati ma mio padre ha ucciso la donna dopo che abbiamo finito di violentarla". "Prima di questa donna avevamo violentato anche un’altra ragazza, ho ucciso due persone, ho violentato due persone e ho fatto irruzione in cinque case», aggiunge. Ecco il racconto dell'orrore.