Italia-Albania, attimi di gelo durante la telecronaca: "Ci lanciano le lattine"

L'Italia ha portato a casa i primi tre punti di questo Euro 2024. Dopo il gol incassato a freddo dall'Albania dopo solo 30 secondi di gioco, è arrivata la grandissima reazione degli azzurri che di fatto hanno ribaltato in pochissimi minuti il risultato. Un uno due che ha spezzato poi le gambe all'Albania che ha messo l'Italia nella condizione di controllare il gioco in modo sicuro e ottenendo un possesso palla senza precedenti.

E di fatto la Nazionale di Spalletti, almeno quella vista contro l'Albania, non sembrerebbe nemmeno una squadra da nazionale, il gioco infatti ricorda molto quello delle squadre di club e soprattutto il Napoli dello scudetto di Spalletti. Ma nel corso dei 90 minuti giocati contro l'Albania ad un certo punto, forse per frustrazione o per nervosismo per l'eccessivo possesso palla dell'Italia, i tifosi albanesi hanno perso la testa. Infatti hanno cominciato a gettare lattine sul campo.

Il grave insulto degli albanesi all'Italia: cosa fanno a pezzi prima della partita

E una di queste ha colpito la postazione dei telecronisti Rai: "I tifosi albanesi stanno lanciando di tutto, lattine, una ha ha colpito noi". Dopo qualche secondo però tutto è tornato alla normalità. Solo qualche istante di paura per Alberto Rimedio e Di Gennaro.