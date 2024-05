La deputata israeliana: "Indipendenza di Catalogna, Canarie e Baleari", Sanchez trema

24 maggio 2024 a

La deputata israeliana, Sharren Haskel, del partito Tikva Hadasha (Nuova Speranza), ha inviato una lettera al governo israeliano chiedendo il riconoscimento dell’indipendenza di diverse regioni spagnole (Andalusia, Valencia, Aragona, Isole Canarie, Isole Baleari, Paesi Baschi e Catalogna) come risposta di Israele al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’esecutivo di Pedro Sanchez. Come riferisce il quotidiano "Abc", nella lettera diffusa sui social, Haskel ha chiesto al premier, Benjamin Netanyahu, di portare la misura al Consiglio dei ministri e successivamente al Parlamento per l’approvazione.

"Come può la Spagna lavorare per l’autodeterminazione degli altri negandola alle regioni al suo interno?", ha detto la deputata, aggiungendo che queste comunità hanno espresso il loro desiderio di indipendenza "attraverso mezzi pacifici e processi democratici".

Haskel ha sottolineato nella missiva che queste regioni spagnole hanno "un ricco patrimonio culturale, lingue uniche e una storia profonda" e "per molti anni hanno lottato per gestire se stesse, coltivare la propria identità e determinare il proprio destino", ha detto nella lettera. "Israele, un Paese che apprezza la libertà e che ha attraversato lotte per l’indipendenza, dovrebbe sostenere questi nuovi Paesi", ha detto, aggiungendo che il riconoscimento di questa indipendenza "è un’affermazione dei valori su cui si fonda la nostra comune umanità".