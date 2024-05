La Corte dell'Aja ordina a Israele lo stop dell'offensiva a Rafah

24 maggio 2024 a

La Corte internazionale di Giustizia con sede all’Aia ha ordinato a Israele di fermare l’offensiva a Rafah, la città più a sud della Striscia di Gaza dove un milione e mezzo di di sfollati palestinesi ha trovato rifugio. Lo ha dichiarato il giudice Nawaf Salam, dando lettura della sentenza emessa oggi 24 maggio in merito alla causa intentata dal Sudafrica per chiedere che vengano imposte a Israele misure immediate per cessare l’invasione di Rafah.

Salam ha affermato che la situazione umanitaria a Rafah è "disastrosa" ed è peggiorata ulteriormente dopo la precedente sentenza emessa dalla Cig in merito all’adozione di misure umanitarie urgenti da parte di Tel Aviv.

Inoltre, ha proseguito Salam, "la Corte non è convinta che gli sforzi di evacuazione e le relative misure che Israele afferma di aver intrapreso per migliorare la sicurezza dei civili nella Striscia di Gaza, in particolare nei confronti delle persone sfollate di recente dal governatorato di Rafah, siano sufficienti ad alleviare l’immenso rischio a cui la popolazione palestinese è esposta a seguito dell’offensiva militare a Rafah".

La Corte ha ordinato a Israele di mantenere aperto il valico di Rafah per l’ingresso degli aiuti e di consentire l’ingresso nella Striscia degli investigatori.