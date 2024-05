Kharkiv, raid russo su centro commerciale: "Più di 200 persone dentro"

25 maggio 2024 a

Raid russo su un centro commerciale a Kharkiv, in Ucraina. Nel mirino di Vladimir Putin ci è finito un ipermercato di prodotti da costruzione, l'Epicentr, in una zona residenziale con diversi grandi magazzini e un parcheggio. Il sindaco Igor Terekhov ha riferito che al momento ci sono due morti, entrambi dipendenti del centro, ma ha aggiunto che "molte persone sono scomparse e ci sono molti feriti", perché il locale era affollato. "A giudicare da tutto, l'attacco era mirato specificamente al centro commerciale dove c'erano molte persone - ha aggiunto il primo cittadino in un messaggio su Telegram - questo è puro terrorismo".

Le immagini pubblicate sui social network ucraini hanno mostrato l'edificio da cui fuoriusciva un'enorme colonna di fumo nero. "La Russia ha inferto un altro duro colpo alla nostra Kharkiv - ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky -. Al momento si sa che nell'ipermercato potrebbero trovarsi più di 200 persone". Poi ha aggiunto: "Se l'Ucraina avesse abbastanza difesa aerea e moderni aerei da combattimento, tali attacchi russi sarebbero semplicemente impossibili. Ed è per questo che ci rivolgiamo a tutti i leader, a tutti gli Stati: abbiamo bisogno di un rafforzamento significativo della difesa aerea e di capacità sufficienti per distruggere i russi".

A dare più informazioni sull'attacco è stato il governatore di Kharkiv Oleg Sinegubov: "È stato registrato un attacco con due bombe Kab". Poi ha specificato che non c'è "nessuna struttura militare nelle vicinanze". I feriti, stando a un primo bilancio, sarebbero 33.