Kate Middleton, la foto col turbante scuote il mondo: da chi è stata creata

Sta facendo il giro del web la foto della principessa Kate Middleton creata dall'Intelligenza artificiale. Nell'immagine la principessa, che ha annunciato di avere il cancro e di essersi sottoposta a un ciclo di chemioterapia, ha in testa un elegantissimo turbante per nascondere la caduta dei capelli.

"Non importa se la tua immagine è cambiata, ai nostri occhi sei sempre la bellissima Kate Middleton. Questa è una foto creata dall’Intelligenza Artificiale. Non vuole essere una mancanza di rispetto, è per la nostra amata Principessa del Galles. È un supporto morale, per dirle che sarà sempre la nostra bellissima principessa".

Il messaggio a corredo dello scatto è stato pubblicato sulla pagina Instagram "Princessdianaiconiclook", dedicata alla Famiglia Reale, e in particolare all’indimenticabile Lady Diana.

"L’apparenza non importa, sta affrontando un periodi duro. Noi preghiamo per la sua salute. Sappiamo che i trattamenti che sta affrontando per la cura del cancro possono causare la caduta dei capelli, ma sappiate che ricrescono presto", si legge ancora. "Questo messaggio è per offrire il nostro supporto morale e per ricordare alla principessa del Galles che la sua bellezza interiore e la sua forza risplendono più che mai. Va bene fare una pausa, ti riprenderai completamente presto".