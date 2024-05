Israele, avviso all'Europa: "L'Iran prepara nuovi attentati in tutto il continente"

31 maggio 2024 a

La tensione in medioriente è altissima: il conflitto fra Palestina e Israele, unito alle tensioni in Iran dopo la morte del presidente Raisi, stanno creando un mix potenzialmente esplosivo. Quanto sta accadendo potrebbe presto ripercuotersi sul continente europeo: a lanciare l'allarme è il ministro degli Esteri israeliano Katz che sui social ha messo in guardia i cittadini dell'Ue. Secondo il ministro, l'Iran starebbe progettando una serie di attentati in tutta Europa per indebolire i governi nazionali e mandare nel panico la popolazione. L'Iran sta "pianificando una grande ondata di attacchi in Europa in vista delle Olimpiadi di Parigi 2023 in Francia" ha scritto Katz sul suo profilo X.

Parole che arrivano dopo un altro inquietante altolà: l'agenzia di sicurezza interna svedese ha accusato l'Iran di utilizzare reti criminali consolidate in Svezia come proxy per prendere di mira gli interessi israeliani o ebraici nel paese scandinavo. Ad accusare pubblicamente Teheran è stato Daniel Stenling, capo dell'unita' di controspionaggio dell'agenzia SAPO. In conferenza stampa ha illustrato tutti gli eventi e le prove raccolte che hanno portato l'intelligence a questa conclusione.

Lo scorso gennaio poi, la sede dell'ambasciata israeliana a Stoccolma era stata evacuata e chiusa per alcuni giorni a causa di un oggetto sospetto rinvenuto nelle vicinanze. Secondo i media scandinavi si sarebbe trattato di una bomba a mano. Ora, dopo la morte di Raisi, l'Iran sembra intenzionato a non volersi mostrare debole e a riprendere le sue attività intimidatorie.