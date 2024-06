Putin provoca Usa e Europa: "Istruttori occidentali già sul campo, ci sono perdite"

05 giugno 2024 a

Gli istruttori occidentali sono già presenti sul territorio dell’Ucraina e "subiscono perdite", ma l’Occidente preferisce tenere tutto sotto silenzio. È quanto ha sostenuto il presidente russo Vladimir Putin, in un’intervista alle agenzie internazionali, a margine del forum economico di San Pietroburgo. "Dal punto di vista della presenza di consiglieri e istruttori, qui non c’è novità: sono presenti sul territorio dell’Ucraina e, sfortunatamente per loro, subiscono perdite, lo so per certo", ma "nei paesi europei e negli Stati Uniti preferiscono tenere tutto sotto silenzio", ha affermato citato da Ria Novosti. Poi Putin ha mandato un messaggio chiaro alla Germania: "Quando dicono che invieranno anche missili che attaccheranno obiettivi in territorio russo, questo ovviamente distruggerebbe definitivamente le relazioni russo-tedesche", ha detto Putin.

Il presidente russo ha aggiunto che già l’emergere di carri armati tedeschi in Ucraina ha causato uno "shock" nella società russa, "che aveva un atteggiamento molto positivo nei confronti della Germania". Il capo del Cremlino ha criticato l’attuale governo tedesco, che ha accusato di "non difendere gli interessi della Germania". "È chiaro che la Germania non è completamente sovrana, ma i tedeschi esistono. E bisogna pensare almeno un pò ai loro interessi", ha detto.

Ha sottolineato che Berlino è dipendente "nel campo della difesa, nella sfera della sicurezza in generale. Capisco la sua dipendenza nella sfera della politica", ha detto. Putin ha definito tiepida la reazione della Germania dopo il sabotaggio dei gasdotti russi Nord Stream nel Mar Baltico, sottolineando che "nessuno si indigna nemmeno, come se fosse normale".