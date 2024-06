Macron "pronto a entrare in guerra": trema l'Europa

07 giugno 2024 a

Macron "dichiara che la Francia è pronta a partecipare direttamente al conflitto militare in Ucraina": il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, lo ha detto ai giornalisti, a margine del Forum economico di San Pietroburgo, a proposito del presidente francese e delle sue dichiarazioni di ieri. Dichiarazioni che, come riferisce la Tass, Peskov ha definito "molto, molto provocatorie, dato che la Francia è un membro della Nato e dell’Unione Europea. Aggravano l'escalation nel continente e non portano a niente di positivo".

Il presidente francese, in particolare, aveva parlato dell'intenzione di Parigi di addestrare i soldati e i piloti ucraini. E non solo. Intervistato da Tf1 e France 2, Macron aveva annunciato anche l'intenzione di inviare a Kiev caccia di quarta generazione, "Mirage 2000", e di creare "una brigata francese" in Ucraina. "La sfida - questa la spiegazione fornita da Macron - consiste nel formare 4.500 soldati ucraini, di equipaggiarli, di addestrarli, per difendere il loro territorio". Poi la precisazione: "La Francia sta aiutando gli ucraini a resistere ma non vogliamo un'escalation". Una precisazione che, a quanto pare, non ha convinto affatto la Russia.

Nel corso del briefing con la stampa, poi, Peskov ha fatto sapere anche che il presidente russo, Vladimir Putin, incontrerà "il prima possibile" l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Mentre ha detto che non è ancora stata presa una decisione sulla partecipazione dello zar al vertice del G20 in Brasile in autunno. La discussione - ha spiegato - è "all'ordine del giorno", ma "finora non sono state prese decisioni".