Macron e Brigitte, manie di grandezza: come accolgono Joe Biden

08 giugno 2024

Come Napoleone Bonaparte. Che Emmanuel Macron avesse manie di grandezza, in ricordo della Belle Époque del suo Paese, lo si era già capito da tempo. Tra galà nella reggia reale di Versailles, appelli all'intervento europeo in Ucraina e intromissioni nell'affaire Kylian Mbappe, il presidente francese voluto mostrare al mondo intero che la Francia è ancora una grande nazione, capace di incidere ancora sulle sorti dell'umanità. Anche quando, in veste ufficiale, il suo compito sarebbe soltanto ricevere un capo di Stato estero, come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Emmanuel Macron ha accolto l'omologo Joe Biden, in visita di Stato in Francia, con tutti gli onori militari in una cerimonia all'Arco di Trionfo a Parigi. Aerei militari hanno sorvolato il centro di Parigi. Il presidente statunitense, che con Macron ha deposto una corona alla tomba del milite ignoto e ha osservato un minuto di silenzio, prima di proseguire per l'Eliseo, è reduce da due giorni di celebrazioni dell'80esimo anniversario del D-Day. Sul tavolo dei due leader vi saranno i dossier internazionali, in particolare l'Ucraina, la guerra a Gaza e la cooperazione nell'Indo Pacifico, e l'incontro sarà anche un modo per prepararsi al vertice del G7 della prossima settimana in Italia e quello della Nato a metà luglio a Washington.

Dopo i colloqui è prevista una conferenza stampa dei due presidenti, mentre in serata i coniugi Macron offriranno una cena di Stato in onore dei Biden all'Eliseo. E c'è da aspettarsi che i commensali potranno godere di alcune prelibatezze locali, tra bottiglie di champagne e stuzzichini di foie gras.