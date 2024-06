Blinken smaschera Hamas: "Boicotta la pace a Gaza"

13 giugno 2024 a

«Hamas non può e non potrà decidere il futuro di questa regione e della sua gente». Così è infine sbottato il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una conferenza stampa a Doha, ultima tappa del suo viaggio nella regione, dopo avere denunciato come Hamas abbia di fatto boicottato la proposta di cessate il fuoco per Gaza elaborata da Washington, suggerendo numerose modifiche, alcune del tutto impraticabili. E ha spiegato: «C’era sul tavolo un accordo che era praticamente identico alla proposta avanzata da Hamas il 6 maggio, un accordo sostenuto da tutto il mondo che Israele ha accettato. Hamas avrebbe potuto rispondere con una sola parola: sì. Invece ha aspettato quasi due settimane e poi ha proposto ulteriori cambiamenti, molti dei quali vanno oltre le posizioni prese e accettate in precedenza».